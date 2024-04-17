Заявки на участие в ДЭГ в сентябре подали уже 23 российских региона

Уже 23 российских региона подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре 2024 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду, 17 апреля. Она отметила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) набирает у избирателей немалую популярность.

"В сентябре нас ждёт довольно мощная выборная кампания на региональном уровне. К нам уже поступили заявки на применение ДЭГ из 23 субъектов Российской Федерации. Если проанализировать, то эти регионы находятся в пяти часовых поясах", — проинформировала Памфилова, добавив, что потенциально поучаствовать в ДЭГ в сентябре могут более 10 миллионов избирателей.