Заявки на участие в ДЭГ в сентябре подали уже 23 российских региона
Уже 23 российских региона подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре 2024 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду, 17 апреля. Она отметила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) набирает у избирателей немалую популярность.
"В сентябре нас ждёт довольно мощная выборная кампания на региональном уровне. К нам уже поступили заявки на применение ДЭГ из 23 субъектов Российской Федерации. Если проанализировать, то эти регионы находятся в пяти часовых поясах", — проинформировала Памфилова, добавив, что потенциально поучаствовать в ДЭГ в сентябре могут более 10 миллионов избирателей.
Напомним, что на днях в России началась тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы 2.0". В мероприятии примут участие 77 избирательных комиссий, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года. В этот день в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 19 глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 регионах и множество выборов на муниципальном уровне.
АГН "Москва" / Сергей Киселев