Началось тестирование государственной автоматизированной системы "Выборы 2.0"
В России началась тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы 2.0", сообщили в пресс-службе Центризбиркома. В мероприятии примут участие 77 избирательных комиссий, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года.
Новая система позволит обеспечить централизованный доступ к данным и актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени. Она работает на отечественном программном обеспечении, оборудовании и средствах информационной безопасности. В ведомстве подчёркивают, что новая версия гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы. По результатам проведения общероссийской тренировки планируется принять решение о применении ГАС "Выборы 2.0" в рабочем режиме в единый день голосования 2024 года.
Напомним, в августе 2023 года ЦИК сообщила о завершении работ по созданию цифровой платформы ГАС "Выборы". Там напомнили, что 23 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о разработке и создании системы "Выборы". Уже на протяжении 30 лет она обеспечивает открытость процедуры голосования, доступность и достоверность данных. О планах протестировать систему в преддверии осенних выборов 2024 года в Центризбиркоме сообщили 3 апреля.
Telegram / ЦИК России