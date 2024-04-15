Началось тестирование государственной автоматизированной системы "Выборы 2.0"

В России началась тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы 2.0", сообщили в пресс-службе Центризбиркома. В мероприятии примут участие 77 избирательных комиссий, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Новая система позволит обеспечить централизованный доступ к данным и актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени. Она работает на отечественном программном обеспечении, оборудовании и средствах информационной безопасности. В ведомстве подчёркивают, что новая версия гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы. По результатам проведения общероссийской тренировки планируется принять решение о применении ГАС "Выборы 2.0" в рабочем режиме в единый день голосования 2024 года.