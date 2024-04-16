В СПЧ назвали главный посыл встречи Путина и Памфиловой Член СПЧ Брод: Встреча Путина и Памфиловой подтвердила устойчивость избирательной системы 16 апреля, 12:44 Встреча Владимира Путина и Эллы Памфиловой. Обложка © Telegram / "Кремль. Новости"

Сегодняшняя встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой подтвердила работоспособность и устойчивость избирательной системы. Об этом Life.ru заявил Александр Брод — член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель НОМ.

"Встреча ещё раз подтвердила работоспособность, устойчивость и развитие российской избирательной системы, что важно и по итогам президентских выборов, и накануне очередного избирательного цикла единого дня голосования, который состоится 8 сентября", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Брод, комментируя эту встречу, подчеркнул, что выборы были хорошо организованы и, несмотря на беспрецедентное давление, избирательная система справилась и срывов в голосовании не было. Кроме того, россияне показали очень высокий уровень доверия процессу голосования и рекордную явку — 77,49%.

"Особая роль в обеспечении законности и прозрачности выборов отводится общественному контролю. Президент сам уделял пристальное внимание видеонаблюдению в ходе выборов в разные годы, инициировал поправки в законодательство о расширении функций общественного контроля, и в ходе президентских выборов в марте институты гражданского общества сыграли значительную роль", — добавил член СПЧ.

Напомним, во вторник, 16 апреля, Владимир Путин провёл встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, во время которой она вручила главе государства удостоверение об избрании президентом Российской Федерации. Путин также поблагодарил главу ЦИК за работу на выборах, а Памфилова в свою очередь назвала итоги голосования беспрецедентными благодаря консолидации общества.