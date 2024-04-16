Памфилова вручила Путину удостоверение президента России

Глава РФ Владимир Путин провёл встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, во время которой она вручила главе государства удостоверение об избрании президентом Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Самое главное — насколько мудрым наш народ оказался. Просто беспрецедентная консолидация общества, которое понимает, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию", — подчеркнула Памфилова в ходе беседы с российским лидером.