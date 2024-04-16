Памфилова вручила Путину удостоверение президента России
Встреча Владимира Путина и Эллы Памфиловой. Обложка © Telegram / "Кремль. Новости"
Глава РФ Владимир Путин провёл встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, во время которой она вручила главе государства удостоверение об избрании президентом Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Вручение удостоверения президента Российской Федерации Владимиру Путину. Фото © Telegram / "Кремль. Новости"
"Самое главное — насколько мудрым наш народ оказался. Просто беспрецедентная консолидация общества, которое понимает, что это не просто выборы президента, а фактически битва за Россию", — подчеркнула Памфилова в ходе беседы с российским лидером.
Напомним, в России выборы на пост президента государства проходили с 15 по 17 марта. По завершении обработки 100% бюллетеней победил Владимир Путин, набравший 87,28% голосов. А Элла Памфилова заявила, что явка избирателей достигла 77,49%, установив таким образом рекорд в истории современной России.