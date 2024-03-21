В ЦИК рассказали, сколько ящиков были залиты зелёнкой на президентских выборах
Памфилова: Во время выборов зелёнкой залито 30 ящиков, пострадало 36 бюллетеней
Во время выборов президента России 30 ящиков для голосования злоумышленники залили зелёнкой, в общей сложности повреждено 36 бюллетеней. Такие данные привела в четверг, 21 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Девушка выливает зелёнку в избирательную урну на участке в Москве. Видео © Telegram / ЧП Москва
"Три десятка ящиков для голосования обрызганы зелёнкой. Большинство [бюллетеней] было сохранено, они были учтены. Пострадало всего 36 бюллетеней", — отметила она в ходе заседания комиссии, подчеркнув, что результаты выборов не отменили ни на одном избирательном участке.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин осудил инциденты с попыткой испортить бюллетени на выборах. Глава государства подчеркнул, что это уголовно наказуемое деяние.
Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% голосов победу одержал Путин, набрав 87,28% голосов. Его уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.
ТАСС / Юрий Смитюк