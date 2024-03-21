В ЦИК рассказали, сколько ящиков были залиты зелёнкой на президентских выборах

Во время выборов президента России 30 ящиков для голосования злоумышленники залили зелёнкой, в общей сложности повреждено 36 бюллетеней. Такие данные привела в четверг, 21 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Три десятка ящиков для голосования обрызганы зелёнкой. Большинство [бюллетеней] было сохранено, они были учтены. Пострадало всего 36 бюллетеней", — отметила она в ходе заседания комиссии, подчеркнув, что результаты выборов не отменили ни на одном избирательном участке.