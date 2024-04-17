В России ужесточили штрафы за навоз

В Совете Федерации одобрили закон об установлении штрафов за нарушение требований к обращению с побочными продуктами животноводства. Речь идёт о навозе, помёте и подстилке, которые используют в сельскохозяйственном производстве.

За нарушение правил хранения, транспортировки, обработки, переработки и продажи товаров предусмотрены штрафы: для должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 до 60 тысяч, для юридических лиц от 250 до 350 тысяч. Также возможно приостановление деятельности ИП и юридических лиц на срок до 90 дней как альтернативное наказание.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются: для должностных лиц до 40–50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 60–70 тысяч рублей, для юрлиц до 350–450 тысяч рублей. При этом всё также возможно приостановление деятельности ИП и юридических лиц на срок до 90 дней.

Причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, а также возникновение эпидемии или эпизоотии могут повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 80 тысяч до 90 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 600 тысяч.

Роспотребнадзор будет заниматься рассмотрением дел, связанных с нарушением административных правил ветеринарно-санитарного контроля при перевозке, перегоне животных, а также правил заготовки, переработки, хранения или продажи продуктов животноводства.