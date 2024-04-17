В Грозном появится район Путинский Жители Грозного поддержали идею создать в городе район Путинский 17 апреля, 09:49 В Грозном может появиться район Путинский. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Большинство жителей Грозного (99%) согласны с тем, что в городе должен появиться район с названием Путинский. Идею предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Результаты проведённого голосования публикует городская мэрия.

"Всего за период с 3 по 5 апреля опрошено порядка 35 тысяч человек. За присвоение району названия Путинский проголосовали 34 705 горожан, более 200 человек предложили свои варианты ответа", — уточняется в тексте.

Опрос проводился среди жителей Шейх-Мансуровского района чеченской столицы. Именно из этого района предлагается выделить территорию, которая будет названа в честь президента РФ Владимира Путина. Итоги голосования уже отправлены в Парламент Чечни, где примут соответствующий закон.

Сейчас в Грозном сформировано четыре района, которые названы в честь национальных героев республики: Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский. При этом в городе уже есть проспект имени Путина.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова назначили заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

Авторы Татьяна Миссуми