Армия России разнесла командный пункт ВСУ в Чернигове: много убитых и раненых Армия России одним ударом поразила командный пункт ВСУ в Чернигове 17 апреля, 10:07 Удар по отелю с военными ВСУ в Чернигове. Обложка © МЧС Украины

Российские войска нанесли удар по крупному командному пункту ВСУ, расположенному в Чернигове. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель". Официальных комментариев Минобороны РФ пока не было.

Однако украинская сторона подтверждает попадание ракеты по местоположению бойцов ВСУ. Так, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук написал в телеграм-канале, что удар пришёлся по отелю с украинскими военными, в результате чего многие из солдат уничтожены.

"Чернигов. Прилёт по гостинице, где квартировали военные вблизи центра города. Много погибших и ещё больше раненых", — уточнил бывший нардеп.

Ранее сообщалось, что десантники из Уссурийска ликвидировали группу снайперов ВСУ на Артёмовском участке фронта в ДНР и пленили четверых бойцов, которые прибыли к противнику на помощь в качестве подкрепления.

Авторы Татьяна Миссуми