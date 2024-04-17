Россия высылает эстонского дипломата

В МИД РФ сегодня, 17 апреля, была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер. Ей выразили протест в связи с объявлением 19 марта персоной нон грата без каких-либо оснований российского дипломата посольства в Таллине. В качестве ответной меры Москва приняла решение выслать эстонского дипломата.

"Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник Посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что её враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ", — говорится в сообщении ведомства.