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17 апреля, 10:04

Россия высылает эстонского дипломата

В МИД РФ сегодня, 17 апреля, была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер. Ей выразили протест в связи с объявлением 19 марта персоной нон грата без каких-либо оснований российского дипломата посольства в Таллине. В качестве ответной меры Москва приняла решение выслать эстонского дипломата.

"Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник Посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что её враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, 19 марта Министерство иностранных дел Эстонии вручило временному поверенному в делах РФ в Таллине ноту о высылке одного из работников российского посольства, так как Москва якобы действует против эстонской "независимости и суверенитета".

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ТАСС / Александр Манзюк

Александра Вишнякова
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