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Криминал

МИД Эстонии объявил российского дипломата персоной нон грата

19 марта, 10:25
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата. Обложка © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата. Обложка © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Министерство иностранных дел Эстонии вручило временному поверенному в делах РФ в Таллине ноту о высылке одного из работников российского посольства, так как Москва якобы действует против эстонской "независимости и суверенитета".

"МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата", — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Министерство предупредило поверенного о том, что Эстония не станет терпеть действия России против "её независимости и суверенитета", о чём считает необходимым заявить "очень чётко". В МИД также призвали прекратить "гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами, против безопасности республики". О каких операциях идёт речь, в сообщении не уточняется.

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Ранее Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, против которого возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Также в российском розыске премьер-министр Эстонии Кая Каллас и госсекретарь страны Таймар Петеркоп.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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