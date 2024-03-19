МИД Эстонии объявил российского дипломата персоной нон грата 19 марта, 10:25 МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата. Обложка © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Министерство иностранных дел Эстонии вручило временному поверенному в делах РФ в Таллине ноту о высылке одного из работников российского посольства, так как Москва якобы действует против эстонской "независимости и суверенитета".

"МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата", — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Министерство предупредило поверенного о том, что Эстония не станет терпеть действия России против "её независимости и суверенитета", о чём считает необходимым заявить "очень чётко". В МИД также призвали прекратить "гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами, против безопасности республики". О каких операциях идёт речь, в сообщении не уточняется.

Авторы Татьяна Миссуми