В России просят запретить продажу алкоголя в таре до 250 граммов

В любой торговой точке доступно приобретение алкогольных напитков различной крепости и качества в небольшой таре, что значительно провоцирует покупателя приобретать такой товар. Именно поэтому доктор юридических наук и заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил запретить розничную продажу алкогольной продукции в таре от 50 до 250 граммов.

"Прошу вашего поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте", — сказано в обращении на имя министра финансов России Антона Силуанова, имеющегося в распоряжении RT.

По оценке профессора, большой спрос к такому алкоголю связан с ценой – благодаря маленькой ёмкости такие напитки значительно дешевле стандартных аналогов.