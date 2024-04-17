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17 апреля, 10:30

В России просят запретить продажу алкоголя в таре до 250 граммов

В любой торговой точке доступно приобретение алкогольных напитков различной крепости и качества в небольшой таре, что значительно провоцирует покупателя приобретать такой товар. Именно поэтому доктор юридических наук и заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил запретить розничную продажу алкогольной продукции в таре от 50 до 250 граммов.

"Прошу вашего поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте", — сказано в обращении на имя министра финансов России Антона Силуанова, имеющегося в распоряжении RT.

По оценке профессора, большой спрос к такому алкоголю связан с ценой – благодаря маленькой ёмкости такие напитки значительно дешевле стандартных аналогов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в стране значительно снизился процент употребления алкоголя. По убеждению главы государства, это сказывается на здоровье нации.

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Unsplash / Connor Home

Каринэ Гевондян
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