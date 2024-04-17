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17 апреля, 10:57

К порту Одессы съезжаются экстренные службы: что-то взорвалось после прилёта

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по портовой инфраструктуре в Одессе

Российские вооружённые силы нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его сведениям, последствиями прилёта стали "большая детонация и выброс пламени".

Дороги в сторону порта и набережной сейчас оцеплены, туда пропускают только скорые, отметил собеседник РИА "Новости". Украинские СМИ тоже сообщали о взрывах в Одессе, но никаких подробностей пока нет.

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К слову, помимо Одессы, взрывы сегодня прогремели в ещё нескольких городах на севере, юге и востоке Украины. Так, по данным телеграм-канала "Общественное", прилёты фиксируют в Чернигове, а "Страна.ua" сообщает о взрывах в Кривом Роге.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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