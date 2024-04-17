К порту Одессы съезжаются экстренные службы: что-то взорвалось после прилёта

Российские вооружённые силы нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его сведениям, последствиями прилёта стали "большая детонация и выброс пламени".

Дороги в сторону порта и набережной сейчас оцеплены, туда пропускают только скорые, отметил собеседник РИА "Новости". Украинские СМИ тоже сообщали о взрывах в Одессе, но никаких подробностей пока нет.