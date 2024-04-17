ФСБ под Псковом поймала проводника, который незаконно ввозил иностранцев в РФ

В Псковской области задержали иностранных граждан при попытке незаконного въезда в РФ. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Под Псковом поймали проводника, который незаконно ввозил людей в Россию. Фото © Life.ru

В ведомстве рассказали, что правоохранители вместе с пограничниками вычислили и задержали Volkswagen в Невельском муниципальном округе. В авто находились четыре человека, трое из которых оказались гражданами из стран Ближнего Востока, а четвёртый — жителем сопредельного государства, организовавшим незаконный переезд иностранцев в Россию.

У двоих граждан были визы — одна гостевая, другая учебная, у остальных соответствующих документов не было. Теперь одним светит штраф и выдворение из России, а другим — заключение под стражу. Возбуждены уголовные дела.

Под Псковом поймали проводника, который незаконно ввозил людей в Россию. Фото © Life.ru

"Пограничным управлением возбуждены уголовные дела в отношении организатора незаконной миграции по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и одного из иностранцев в связи с отсутствием действительной российской визы по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Фигурантам уголовных дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.