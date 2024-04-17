Врач развеяла миф о вреде крахмалистых овощей

Несмотря на большое количество негативных отзывов об овощах, содержащих крахмал, они всё же необходимы человеческому организму, потому что являются хорошим источником энергии, рассказала врач-нутрициолог Анастасия Зуева.

По её словам, тот же картофель богат калием, витаминами С, В, а также содержит фосфор, цинк и кремний. К слову, большое значение имеет сам вид приготовления картофеля, потому что при большой обработке он становится калорийнее и теряет свои полезные свойства.

Корнеплоды, среди которых лидирует морковь, ничем не хуже картофеля, так как богаты калием и могут способствовать снижению давления у гипертоников. Морковь содержит витамин А, благодаря которому овощ способен поддерживать хорошее зрение человека, препятствовать возрастным изменениям и благоприятно влиять на кожу, а вот свёкла может поделиться витаминами группы В, С и РР, тем самым улучшив сердечно-сосудистую систему.

"Бобовые отличаются питательностью и помимо крахмала содержат большое количество белка, богаты клетчаткой, железом, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, цинком, калием и антиоксидантами. Стоит реабилитировать и другие овощи, богатые крахмалом, такие как тыква и кабачки", — подытожила Зуева в беседе с радио Sputnik.