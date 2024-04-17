Стало известно, сколько стоит квадратный метр жилья в Москве в "борщах с мясом" Эксперты выяснили, что квадратный метр жилья в Москве эквивалентен 473 борщам 17 апреля, 11:59 Выявлено, сколько стоит квадратный метр жилья в пересчёте на борщи. Обложка © freepik / KamranAydinov

Покупка одного квадратного метра жилья в Москве обойдётся в 473 борща с мясом, хотя два года назад этот показатель равнялся 465. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование аналитического центра компании "Жилфонд", проведённое в начале апреля текущего года.

Рост "индекса борща" связан с тем, что для приготовления супа теперь придётся раскошелиться, так как стоимость продуктов для него выросла на 17%, при этом и средняя цена вторичного жилья в Москве увеличилась на 26%. Эксперты рассказали, что исходили в своих расчётах из классического рецепта для приготовления кастрюли борща. Среди ингредиентов: говядина, картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, помидоры, чеснок, чёрный перец, лавровый лист и соль.

Сейчас подобный борщовый набор обойдётся в 708 рублей, тогда как два года назад он стоил 654 рубля. Также специалисты проанализировали цену за квадратный метр на вторичном рынке в Москве. На данный момент средний показатель колеблется в районе 328 тысяч рублей. Хотя спрос на ипотеку слегка просел, это не повлияло на увеличение стоимости квартир, добавили эксперты. За первый квартал 2024 года цена за квадрат подросла на 2%.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли повышения цен на продукты к Пасхе. Эксперты полагают, что ценовая политика магазинов останется достаточно стабильной и резких скачков не будет.

Авторы Татьяна Миссуми