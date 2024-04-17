Инстасамка спела без фонограммы на первом уроке по вокалу

Российская певица и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) наняла преподавателя по вокалу. Видео с вводного занятия она опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Инстасамка берёт уроки вокала. Видео © VK / INSTASAMKA

"Запостила фотки со студии, как мы работаем над нашей музыкой. И закинула видео со своего первого занятия по вокалу", — поделилась Инстасамка кадрами, как её голос звучит без фонограммы.