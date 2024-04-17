Инстасамка спела без фонограммы на первом уроке по вокалу
Певица Инстасамка выложила видео со своего первого урока по вокалу
Российская певица и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) наняла преподавателя по вокалу. Видео с вводного занятия она опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Инстасамка берёт уроки вокала. Видео © VK / INSTASAMKA
"Запостила фотки со студии, как мы работаем над нашей музыкой. И закинула видео со своего первого занятия по вокалу", — поделилась Инстасамка кадрами, как её голос звучит без фонограммы.
Инстасамка уже некоторое время стремится избавиться от своего скандального имиджа и превратиться в качественную певицу. Ранее Дарья Зотеева поддержала отмену своего концертного тура по России из-за многочисленных жалоб на её творчество. Теперь исполнительница собирается кардинально поменять образ, чтобы вернуться и удивить своих слушателей новым материалом.
VK / INSTASAMKA