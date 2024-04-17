Украинская армия потеряла до 480 военнослужащих и танк на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 480 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину за минувшие сутки на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в среду, 17 апреля, в пресс-службе Минобороны России. Наши войска на данном направлении улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе шести украинских бригад и отразили три контратаки штурмовых групп противника.

Больше всего потерь ВСУ понесли в боях близ населённых пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка, Курдюмовка, а также Выемка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Среди других потерь противника в военном ведомстве перечислили 20 автомобилей, гаубицу М777 американского производства, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".