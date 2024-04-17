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17 апреля, 11:54

Украинская армия потеряла до 480 военнослужащих и танк на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 480 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину за минувшие сутки на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в среду, 17 апреля, в пресс-службе Минобороны России. Наши войска на данном направлении улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе шести украинских бригад и отразили три контратаки штурмовых групп противника.

Больше всего потерь ВСУ понесли в боях близ населённых пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка, Курдюмовка, а также Выемка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Среди других потерь противника в военном ведомстве перечислили 20 автомобилей, гаубицу М777 американского производства, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

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А ранее Российская армия впервые уничтожила в зоне СВО украинскую "Хмару" и британскую гаубицу. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, 152-миллиметровую САУ "Акация", 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровую гаубицу М102 производства США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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