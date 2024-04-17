ВСУ потеряли позиции, которые заняли в ходе летнего контрнаступления вблизи села Урожайное на Времевском направлении. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что само село Урожайное всё ещё находится в серой зоне. На данный момент российские военные продолжают сражаться за этот населённый пункт, заключил Рогов.