Журналист Набутов* пытается через суд избавиться от статуса иноагента

Советский и российский спортивный комментатор, телеведущий, журналист и продюсер Кирилл Набутов* подал иск в суд, чтобы избавиться от статуса иностранного агента. Об этом в своём телеграм-канале сообщает руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

"Коллеги из Куйбышевского районного суда рассказали, что зарегистрировали административное исковое заявление, поданное к Министерству юстиции России. Набутов* считает, что решение административного ответчика от 22.03.2024 является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права", — объяснила она.

Комментатор просит признать решение незаконным и обязать Минюст исключить его из реестра иностранных агентов. Материалы дела были переданы судье Анжелике Пановой для дальнейшего рассмотрения.

Минюст 23 марта внёс в реестр иностранных агентов Кирилла Набутова*. В ведомстве объяснили своё решение тем, что спортивный журналист выступал против проведения российской специальной военной операции на Украине. Сейчас он проживает за границей.