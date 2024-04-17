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17 апреля, 13:36

Журналист Набутов* пытается через суд избавиться от статуса иноагента

Журналист Кирилл Набутов*. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Журналист Кирилл Набутов*. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Советский и российский спортивный комментатор, телеведущий, журналист и продюсер Кирилл Набутов* подал иск в суд, чтобы избавиться от статуса иностранного агента. Об этом в своём телеграм-канале сообщает руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

"Коллеги из Куйбышевского районного суда рассказали, что зарегистрировали административное исковое заявление, поданное к Министерству юстиции России. Набутов* считает, что решение административного ответчика от 22.03.2024 является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права", — объяснила она.

Комментатор просит признать решение незаконным и обязать Минюст исключить его из реестра иностранных агентов. Материалы дела были переданы судье Анжелике Пановой для дальнейшего рассмотрения.

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Минюст 23 марта внёс в реестр иностранных агентов Кирилла Набутова*. В ведомстве объяснили своё решение тем, что спортивный журналист выступал против проведения российской специальной военной операции на Украине. Сейчас он проживает за границей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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