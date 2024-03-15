Регион

Уведомления отключены

15 марта, 18:31

Блогера Соболева исключили из списка иноагентов

Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иностранных агентов

Николай Соболев. Обложка © Telegram / Соболев LIVE

Николай Соболев. Обложка © Telegram / Соболев LIVE

Минюст России исключил видеоблогера Николая Соболева из реестра иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключён Н.Ю. Соболев", — говорится в сообщении.

Кстати, буквально неделю назад Соболев объявил о закрытии своего ютуб-канала из-за нового закона о запрете рекламы у иностранных агентов. Также из реестра иноагентов исключили журналиста, экс-главреда "Орловских новостей" Дениса Константинова.

Вместе с тем Минюст расширил реестр иноагентов, внеся туда режиссёра и драматурга Романа Либерова*, а также актёра Семёна Трескунова*. Кроме того, в перечень попали ещё пять человек.

Как блогеров Дудя, Пивоварова и других оставили без миллионов от рекламы
Как блогеров Дудя, Пивоварова и других оставили без миллионов от рекламы

* Внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Николай Соболев
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров