Блогера Соболева исключили из списка иноагентов

Минюст России исключил видеоблогера Николая Соболева из реестра иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключён Н.Ю. Соболев", — говорится в сообщении.

Кстати, буквально неделю назад Соболев объявил о закрытии своего ютуб-канала из-за нового закона о запрете рекламы у иностранных агентов. Также из реестра иноагентов исключили журналиста, экс-главреда "Орловских новостей" Дениса Константинова.

Вместе с тем Минюст расширил реестр иноагентов, внеся туда режиссёра и драматурга Романа Либерова*, а также актёра Семёна Трескунова*. Кроме того, в перечень попали ещё пять человек.