Инвестиционные команды со всей России начали обучение по программе ВШГУ Президентской академии

Более 800 представителей региональных инвестиционных команд начали обучение в Москве по программе ВШГУ Президентской академии и Минэкономразвития России "Управленческое мастерство: развитие региональных команд". Её разработали для повышения качества внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого вице-премьера Андрея Белоусова.

С приветственным словом к участникам программы обратился министр экономического развития Максим Решетников.

"Региональный инвестиционный стандарт — это основа экономического роста субъектов РФ, над которой нужно постоянно работать. Важно, чтобы местные команды разбирались в нюансах мер поддержки, адресно их подбирали и комбинировали. Потому что работа с инвесторами — это в первую очередь работа регионов. Вы те, кто решает 95% вопросов предпринимателей. Задача федерации в том, чтобы работать с вами в связке, системно развивать инструменты поддержки, помогать во взаимодействии с банками в реализации крупных, сложных инвестиционных проектов", — отметил он.

Обучение по программе длится полгода очно и дистанционно в межмодульный период. Участники из 89 субъектов, включая новые регионы, получат необходимые навыки для формирования ключевых институтов по работе с инвесторами, повысят свои финансовые компетенции, ознакомятся с лучшим опытом по привлечению бизнеса.

"Мы сейчас многие программы допобразования строим по принципу «как можно больше работы в команде». Учиться представители регионов будут на реальных примерах – это одна из важных составных частей проекта. Очень важны люди, которые участвуют в этой программе. Знания и обратную связь, которые получит каждый из них, я уверен, будут полезны и для карьеры, и для общего дела", — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В рамках программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" порядка 2 тысяч специалистов уже повысили свою квалификацию. В этом году помимо представителей регионов в ней принимают участие сотрудники ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений, которые также участвуют в работе по внедрению стандарта и оценки качества проделанной работы.

"В руках регионов много инструментов привлечения инвестиций. Конечно, в каждом муниципалитете нельзя создать особую экономическую зону или туристический магнит, но сами команды как раз и есть тот магнит, который может притягивать инвестиции и работодателей, налоговые поступления", — указал председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Задача стандарта — сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Пять институтов стандарта: инвестиционная декларация, карта, комитет, агентство развития, свод инвестправил были разработаны совместно с деловыми объединениями. Именно бизнес оценивает качество внедрения стандарта. После создания современной системы запуска инвестпроектов позиции ряда регионов улучшились в Национальном инвестиционном рейтинге.