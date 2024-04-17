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17 апреля, 14:37

В Перми мужчина сгорел заживо из-за телефона

В Перми в своей квартире в пятиэтажном доме у пенсионера загорелся мобильный телефон, что привело к пожару в жилье. Спасатели, прибывшие на место происшествия, нашли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Мужчина погиб при пожаре, вызванном возгоранием мобильного телефона. Видео © Telegram / МЧС России

"В квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, ещё двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах. Погорельца обнаружили уже без признаков жизни", — сказано в сообщении ведомства.

Представители МЧС пытались помочь мужчине до приезда врачей, но спасти его не удалось. В тушении пожара было задействовано 10 спасателей и три пожарные машины. Огонь распространился по площади два квадратных метра.

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Ранее в Нижегородской области у заснувшего подростка в руках взорвался телефон. С тяжёлыми телесными повреждениями мальчика доставили в больницу. Администрация города напомнила жителям, что мобильные устройства необходимо отключать от сети при перегреве.

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Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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