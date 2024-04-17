Путают с винирами: Стоматолог раскрыла, как Киркоров добился такой "голливудской улыбки"

Российский известный певец Филипп Киркоров изначально имел зубы в хорошем состоянии, поэтому для улучшения уже имеющегося эффекта он сделал лишь профессиональное отбеливание стоимостью от 10 до 35 тысяч рублей, рассказала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

Также она уверена, что на зубах популярного певца есть небольшие реставрации, которые скорректировали стираемость. Стоят они, кстати, тоже не так дорого — всего от 25 до 35 тыс. рублей.

"Это пример того, что получить "голливудскую улыбку" можно без глобального вмешательства и за относительно небольшие деньги, если правильно ухаживать за собственными зубами с самого раннего возраста", — добавила эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Врач-стоматолог не смогла пройти мимо и Данилы Козловского, который для "голливудской улыбки" использовал всего лишь несколько керамических виниров. По словам Левчук, актёр изначально обладал хорошими данными, поэтому ему исправили лишь мелкие недочёты. Тремы между передними зубами верхней челюсти удалось закрыть с помощью всего 4-х штук (стоимость одного варьируется от 50 до 60 тыс. рублей).