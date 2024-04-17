Названы основные причины резкого роста доллара

Основная причина резкого скачка курса доллара связана с неожиданными событиями, с которыми пришлось столкнуться американским властям, рассказал экономист и автор телеграм-канала "Всё нормально, деньги есть!" Денис Ракша. По его мнению, причина роста валюты кроется в высоком уровне инфляции в Соединённых Штатах.

"Это значит, что федеральная резервная система вряд ли скоро начнёт смягчение денежно-кредитной политики. А при высокой ставке, которая там сейчас и, видимо, будет ещё на протяжении достаточно длительного времени, курс доллара остаётся высоким", — добавил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Ещё одной причиной таких резких изменений американской валюты могут быть цены на нефть, которые вначале "вроде дёрнулись вверх", а после упали. При этом Ракша предположил, что в скором времени рубль может начать возвращать позиции. Зависеть это, по его мнению, будет от заседания совета директоров Банка России, на котором обсудят размер ключевой ставки, и решения о валютном регулировании, которое "предполагает обязательную продажу валютной выручки".