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17 апреля, 19:21

Названы основные причины резкого роста доллара

Экономист Ракша: Доллар растёт из-за высокой инфляции

Основная причина резкого скачка курса доллара связана с неожиданными событиями, с которыми пришлось столкнуться американским властям, рассказал экономист и автор телеграм-канала "Всё нормально, деньги есть!" Денис Ракша. По его мнению, причина роста валюты кроется в высоком уровне инфляции в Соединённых Штатах.

"Это значит, что федеральная резервная система вряд ли скоро начнёт смягчение денежно-кредитной политики. А при высокой ставке, которая там сейчас и, видимо, будет ещё на протяжении достаточно длительного времени, курс доллара остаётся высоким", добавил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Ещё одной причиной таких резких изменений американской валюты могут быть цены на нефть, которые вначале "вроде дёрнулись вверх", а после упали. При этом Ракша предположил, что в скором времени рубль может начать возвращать позиции. Зависеть это, по его мнению, будет от заседания совета директоров Банка России, на котором обсудят размер ключевой ставки, и решения о валютном регулировании, которое "предполагает обязательную продажу валютной выручки".

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Ранее Life.ru писал, что доллар впервые с конца октября торгуется на отметках выше 94 рублей. При этом евро и юань вслед за ним не идут, что говорит об укреплении самого доллара, а не об ослаблении рубля. Подробнее о том, что сейчас влияет на валютный рынок и в каком направлении будет двигаться курс рубля, — в нашем материале.

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Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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