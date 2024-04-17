Собянин сменил заместителя по вопросам градостроительной политики

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Андрея Бочкарёва от должности заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 апреля, на сайте московской мэрии. Бочкарёв занимал этот пост с 21 января 2020 года и решил оставить его по собственному желанию. Теперь курировать вопросы строительства в мэрии будет Владимир Ефимов. Прежде он занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, столичная мэрия проинформировала сегодня о ещё одном назначении. Марию Багрееву назначили на должность заместителя мэра в столичном правительстве. При этом она продолжит руководить Департаментом экономической политики и развития города Москвы. На эту должность она была назначена в марте 2020 года.