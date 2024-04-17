Двое мотоциклистов столкнулись во время трюка в Ростовской области 17 апреля, 16:12 Мотоциклисты столкнулись во время трюка в Новошахтинске. Обложка © VK / Плохие новости Ростов-на-Дону

В Новошахтинске Ростовской области двое мотоциклистов столкнулись во время отработки трюка на земляном валу, оба госпитализированы с тяжёлыми травмами. О случившемся пишет Don Mash.

Мотоциклисты столкнулись во время трюка в Новошахтинске. Видео © VK / Плохие новости Ростов-на-Дону

Судя по публикуемым в Сети кадрам, мотоциклисты во время прыжка оказались примерно на одной высоте. Одного из пострадавших сразу отбросило в сторону после столкновения, второй перевернулся в воздухе и головой ударился о землю. Предположительно, один из них выскочил на встречную.

Ранее сообщалось, что 36-летний чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец во время соревнований ударился о бетонную стенку. Он получил серьёзные травмы, когда преодолевал трассу с препятствиями на время. В этот момент его занесло в сторону — и он влетел в каменную преграду. От полученных травм спортсмен скончался.

Авторы Татьяна Миссуми