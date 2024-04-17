В Москве мужчина провёл "ночь мечты" в закрытом алкомаркете

Пьяный мужчина проник на склад алкомаркета в Москве на Каширском шоссе и провёл там всю ночь, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Одному в пустом магазине ему скучать не пришлось.

Пьяный мужчина проник на склад алкомаркета в Москве и пробыл там до утра. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Пока мужчина находился в магазине, он успел поспать, сменить штаны и выпить бутылку 12-летнего коньяка, запивая её пивом. Только он решил, что хорошо бы закусить спиртное селёдочкой, как опять уснул. Нашли его сотрудники магазина, после чего передали полиции. За выпитое и съеденное мужчине всё-таки придётся заплатить.