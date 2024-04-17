В Москве мужчина провёл "ночь мечты" в закрытом алкомаркете
Пьяный мужчина проник на склад алкомаркета в Москве и пробыл там до утра
"Джентльменский набор", который собрал мужчина на закрытом складе алкомаркета. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Пьяный мужчина проник на склад алкомаркета в Москве на Каширском шоссе и провёл там всю ночь, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Одному в пустом магазине ему скучать не пришлось.
Пьяный мужчина проник на склад алкомаркета в Москве и пробыл там до утра. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Пока мужчина находился в магазине, он успел поспать, сменить штаны и выпить бутылку 12-летнего коньяка, запивая её пивом. Только он решил, что хорошо бы закусить спиртное селёдочкой, как опять уснул. Нашли его сотрудники магазина, после чего передали полиции. За выпитое и съеденное мужчине всё-таки придётся заплатить.
А ранее Life.ru рассказывал другую историю о том, как мужчина достиг цели, несмотря на препятствия. В Подмосковье пассажир через забор пробрался к самолёту в аэропорту Жуковский, чтобы улететь и жениться на Наталье Ветлицкой. Его задержали рядом с воздушным судном, забраться внутрь он не успел.