Сыновья Леннона и Маккартни написали совместную песню Primrose Hill

Сыновья бывших членов знаменитого английского коллектива Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни — музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон — записали совместную песню, просмотры видео с которой перевалили за 350 тысяч на платформе YouTube. Об этом сообщает газета The Telegraph.

"Сыновья Джона и сэра Пола объединились, чтобы создать новую песню под названием Primrose Hill (Примроуз хилл. — Прим. Life.ru). 46-летний Джеймс Маккартни и 48-летний Шон Оно Леннон распределили обязанности по написанию баллады", — говорится в материале.

По информации издания, песня посвящена парку "Примроуз хилл", который расположен неподалёку от дома, где живёт Пол Маккартни.