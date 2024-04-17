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17 апреля, 18:45

Сыновья Леннона и Маккартни написали совместную песню Primrose Hill

Сыновья Леннона и Маккартни. Фото © Wikipedia / ECR_Photos, Lhcollins

Сыновья Леннона и Маккартни. Фото © Wikipedia / ECR_Photos, Lhcollins

Сыновья бывших членов знаменитого английского коллектива Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни — музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон — записали совместную песню, просмотры видео с которой перевалили за 350 тысяч на платформе YouTube. Об этом сообщает газета The Telegraph.

"Сыновья Джона и сэра Пола объединились, чтобы создать новую песню под названием Primrose Hill (Примроуз хилл. — Прим. Life.ru). 46-летний Джеймс Маккартни и 48-летний Шон Оно Леннон распределили обязанности по написанию баллады", — говорится в материале.

По информации издания, песня посвящена парку "Примроуз хилл", который расположен неподалёку от дома, где живёт Пол Маккартни.

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Как рассказывал Life.ru, последняя песня ливерпульской четвёрки была опубликована в конце прошлого года. Она получила название Now and Then. Первая версия композиции написана ещё в конце 1970-х годов, но так и не была выпущена из-за проблем в процессе записи и разногласий между участниками культовой группы. В 2021 году появилась возможность закончить песню благодаря режиссёру Питеру Джексону, который помог Полу Маккартни сгенерировать голос покойного Джона Леннона и сделать исполнение чистым.

Владимир Озеров
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