Сыновья Леннона и Маккартни написали совместную песню Primrose Hill
Сыновья Леннона и Маккартни. Фото © Wikipedia / ECR_Photos, Lhcollins
Сыновья бывших членов знаменитого английского коллектива Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни — музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон — записали совместную песню, просмотры видео с которой перевалили за 350 тысяч на платформе YouTube. Об этом сообщает газета The Telegraph.
"Сыновья Джона и сэра Пола объединились, чтобы создать новую песню под названием Primrose Hill (Примроуз хилл. — Прим. Life.ru). 46-летний Джеймс Маккартни и 48-летний Шон Оно Леннон распределили обязанности по написанию баллады", — говорится в материале.
По информации издания, песня посвящена парку "Примроуз хилл", который расположен неподалёку от дома, где живёт Пол Маккартни.
Как рассказывал Life.ru, последняя песня ливерпульской четвёрки была опубликована в конце прошлого года. Она получила название Now and Then. Первая версия композиции написана ещё в конце 1970-х годов, но так и не была выпущена из-за проблем в процессе записи и разногласий между участниками культовой группы. В 2021 году появилась возможность закончить песню благодаря режиссёру Питеру Джексону, который помог Полу Маккартни сгенерировать голос покойного Джона Леннона и сделать исполнение чистым.