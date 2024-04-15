"Я плачу": Пугачёва выпустила новую песню, текст к ней написал Агутин

Певица Алла Пугачёва выпустила новый сингл "Я плачу", он официально вышел на стриминговых платформах 14 апреля — за день до 75-летнего юбилея артистки. По словам её помощницы Елены Чупраковой, текст песни был написан более пяти лет назад, причём автором выступила не Примадонна.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва с семьёй переехала в Израиль. Свою новую жизнь Примадонна, не стесняясь, называет "голожопингом". Всё это время она редко высказывалась о политике, однако недавно разразилась откровениями о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Life.ru также писал, что Пугачёва выпустила новый альбом "P.S." после перерыва в 16 лет и презентовала новую песню о расставании. Сегодня, 15 апреля, Пугачёвой исполняется 75 лет.