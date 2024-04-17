В Челябинске пройдёт форум "Российская креативная неделя — Урал"

Более 100 экспертов примут участие в форуме "Российская креативная неделя – Урал", который пройдёт 24 и 25 апреля в Челябинске. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Представители сферы креативного бизнеса, государственных органов, образовательных учреждений, аналитических центров, медийной индустрии и институтов развития соберутся для обмена опытом и обсуждения пути развития креативной экономики на Урале. Основные темы деловой программы Форума включают в себя вопросы креативной идентичности региона, мер поддержки креативных индустрий, пространственное развитие и ценностные ориентиры в области креативных отраслей.

В рамках форума "Российская креативная неделя — Урал" состоится встреча Общественной палаты по развитию креативной экономики в Уральском Федеральном округе и заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы".

Сергей Новиков. Фото © Предоставлено Life.ru

Среди спикеров форума "Российская креативная неделя — Урал" — топ-эксперты "Национальной Медиа Группы", VK, Wildberries, "Сбера", Forbes, РБК, ИД "КоммерсантЪ", Zvonko Group, РА "Восход", онлайн-кинотеатра Wink, "Союзмультфильма", Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Высшей школы экономики, Союза дизайнеров России и др.

"Мы сейчас наблюдаем, как российские регионы активно включаются в вопрос развития креативных индустрий и видим разный путь, который они проходят: от тех, кто только ищет свою умную специализацию, до ультрапродвинутых, где руководители уже осознали креативный потенциал своего субъекта, внедрили программы развития, которые помогают креативным компаниям расти, развиваться и осуществлять вклад в ВВП", — сказал начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что государство даёт гранты и поддерживает креативные инициативы, чтобы регионы научились эффективно использовать эти ресурсы для появления новых проектов. По словам Новикова, в 2021 году Президентский фонд культурных инициатив выделил более 1 млрд рублей на поддержку 555 творческих проектов в Уральском федеральном округе. В рамках первого конкурса ПФКИ 2024 года было выделено более 165 млн рублей на поддержку 80 проектов.

"Российская креативная неделя – Урал" может стать платформой для обмена опытом и инструментом для развития креативных отраслей в регионе, способствующим поиску собственной идентичности, которая будет отражаться и развиваться в кино, музыке, архитектуре и других креативных сферах, подчеркнул начальник управления президента РФ.

Марина Абрамова. Фото © Предоставлено Life.ru

"Задача предстоящего форума — дать импульс региону в развитии креативных индустрий. Традиционно Урал воспринимается как сугубо промышленный регион, а наша задача — раскрыть и показать его креативный потенциал. Идентичность региона во многом формирует его творческий потенциал, его бренд. На сессиях форума совместно с экспертами мы будем искать идентичность в уральской гастрономии, моде, дизайне, кино, архитектуре, музыке и так далее. В деловой программе в Челябинске будут представлены кейсы и экспертиза со всей России", — добавила директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова.