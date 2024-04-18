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17 апреля, 21:38

Буданов* пригрозил России новыми вылазками боевиков РДК*

Глава ГУР Буданов*: Украина планирует новые вылазки боевиков РДК* и атаки БПЛА

Глава разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* намерен и далее поддерживать вылазки членов Русского добровольческого корпуса** на территорию РФ. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

"Чтобы противодействовать россиянам, Буданов* планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри РФ при поддержке его ведомства", — написало издание.

Кроме того, руководитель ГУР собирается увеличить число атак беспилотников по территории России. По его словам, относительно этого есть план, "включающий множество аспектов".

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Глава украинской разведки Буданов* признал неспособность Киева разрушить Крымский мост

Ранее стало известно, что покушение на украинского блогера Анатолия Шария, произошедшее в Испании, курировал лично начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Предполагалось устранить блогера и возложить ответственность за убийство на Россию.

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

** Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Лариса Сафронова
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