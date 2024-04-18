Буданов* пригрозил России новыми вылазками боевиков РДК*

Глава разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* намерен и далее поддерживать вылазки членов Русского добровольческого корпуса** на территорию РФ. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

"Чтобы противодействовать россиянам, Буданов* планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри РФ при поддержке его ведомства", — написало издание.

Кроме того, руководитель ГУР собирается увеличить число атак беспилотников по территории России. По его словам, относительно этого есть план, "включающий множество аспектов".

Ранее стало известно, что покушение на украинского блогера Анатолия Шария, произошедшее в Испании, курировал лично начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Предполагалось устранить блогера и возложить ответственность за убийство на Россию.