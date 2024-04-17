Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкарёву успехов на новом месте

"Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внёс огромный вклад в развитие города", — написал Собянин в телеграм-канале, пожелав сотруднику успеха на новом месте.