Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкарёву успехов на новом месте
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и Андрей Бочкарёв (второй слева) во время осмотра строящегося моста через Москву-реку в створе Берегового проезда. Обложка © АГН "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил бывшего руководителя комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрея Бочкарёва, который переходит на новое место работы.
"Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внёс огромный вклад в развитие города", — написал Собянин в телеграм-канале, пожелав сотруднику успеха на новом месте.
Ранее Сергей Собянин сообщил о планах нового благоустройства территории Московского центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, объединённой с "Музеоном", Нескучным садом и Воробьёвыми горами. Речь идёт о площади 212 гектаров. Так, в Нескучном саду появится спорткомплекс, а в парке Горького — бассейн.