Конгресс заявил о прямой причастности Китая к опиоидной эпидемии в США

Конгрессмены США опубликовали доклад "Роль Коммунистической партии Китая в фентаниловом кризисе". В нём законодатели заявили о якобы прямой причастности властей Поднебесной к опиоидной эпидемии в стране.

По мнению Палаты представителей, именно КНР целенаправленно проспонсировала производство наркотических препаратов, которые через Мексику попали в США и спровоцировали рост смертности. В доказательство конгрессмены привели записи с сайта налогового управления Китая, где содержалась информация о налоговых послаблениях для химических предприятий.

"Правительство КНР предоставляет субсидии компаниям, экспортирующим фентанил и связанные с ним прекурсоры, оказывает поддержку китайским компаниям, открыто занимающимся торговлей фентанилом, а также полностью или частично владеет и поддерживает производителей запрещённых наркотиков", — сказано в докладе.