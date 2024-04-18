Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 23:14

Конгресс заявил о прямой причастности Китая к опиоидной эпидемии в США

Конгрессмены США опубликовали доклад "Роль Коммунистической партии Китая в фентаниловом кризисе". В нём законодатели заявили о якобы прямой причастности властей Поднебесной к опиоидной эпидемии в стране.

По мнению Палаты представителей, именно КНР целенаправленно проспонсировала производство наркотических препаратов, которые через Мексику попали в США и спровоцировали рост смертности. В доказательство конгрессмены привели записи с сайта налогового управления Китая, где содержалась информация о налоговых послаблениях для химических предприятий.

"Правительство КНР предоставляет субсидии компаниям, экспортирующим фентанил и связанные с ним прекурсоры, оказывает поддержку китайским компаниям, открыто занимающимся торговлей фентанилом, а также полностью или частично владеет и поддерживает производителей запрещённых наркотиков", — сказано в докладе.

"Пылкий и гневный": Байдена заподозрили в употреблении наркотиков перед обращением к Конгрессу
"Пылкий и гневный": Байдена заподозрили в употреблении наркотиков перед обращением к Конгрессу

Ранее Life.ru сообщал, что фентанил стал причиной гибели свыше 100 тысяч американцев в 2022 году. Однако Белый дом не заинтересован в решении этой проблемы, акцентируя внимание на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / Tim Gray

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров