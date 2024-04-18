Рособрнадзор рассматривает возможность изменения экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор рассматривает целесообразность внесения в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов оценку устной речи. Об этом сообщил РБК. Кроме того, решается вопрос о повышении минимального проходного балла.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов", — информировали в пресс-службе ведомства.

Устная часть отсутствует только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней она предусмотрена. В то же время иностранец, приехавший на заработки, должен понимать распоряжения начальства и уметь объясниться в различных жизненных ситуациях. Чтобы вернуть отменённый в 2021 году для трудовых мигрантов раздел "Говорение", понадобится внести поправки в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ.

Предложение повысить минимальный проходной балл с нынешних 50 до 80 и включить в экзамен проверку устной речи высказала в интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская. Образовательное учреждение считает, что живая коммуникация — главный гарант выполнения трудовым мигрантом профессиональных действий, а также его социализации.