Охотники за звёздами: Названа пятёрка самых необычных планетариев России

Окунуться с головой в бескрайние глубины Вселенной, обновить знания о космосе и с пользой провести день можно и в земных условиях, посетив планетарий. Пятёркой самых необычных научно-просветительских центров в России с Life.ru поделился сервис "Яндекс.Путешествия".

Планетарий Санкт-Петербурга славится самым большим в мире проекционным куполом. Там демонстрируются не только научно-популярные фильмы о звёздах и планетах, но и детские мультфильмы о покорении космоса. Добраться из Москвы в Петербург можно на поезде или самолёте.

Петербургский планетарий. Фото © Telegram / Планетарий 1

Пензенский планетарий выделяется среди остальных богатой историей. Он был открыт в 1928 году, став единственным в мире деревянным планетарием. В 2021 году здание снесли до основания и соорудили заново в точном соответствии со старой документацией. Внутри посетителей всё так же встречают несколько тематических залов. Железнодорожным транспортом до столицы Сурского края москвичам предстоит добираться девять часов, на самолёте — быстрее.

Пензенский планетарий. Фото © Telegram / Пензенская область

Владимирский планетарий — место контрастов. Научное начало здесь перекликается с началом духовным, так как планетарий расположен в здании Николо-Кремлёвской церкви. Для посетителей проводятся не только демонстрация звёздного неба и мастер-классы, но и различные лекции.

Владимирский планетарий. Фото © VK / Владимирский планетарий

Большое обновление недавно пережил и Калининградский планетарий имени Фридриха Бесселя. Внутри посетителя ожидают 360-градусные проекции с фильмами о космосе в формате 4К. Попасть в Калининград можно и на самолёте, и на поезде, но перед этим нужно обзавестись документами для пересечения границ других государств.

Калининградский планетарий. Фото © Telegram / Калининградский планетарий Бесселя

Один из наиболее масштабных и футуристичных планетариев расположился в Калуге, в здании Музея истории космонавтики имени Константина Циолковского. Помимо разглядывания полноразмерных парящих макетов кораблей здесь можно попробовать себя в роли космонавта, испытав удачу в симуляторе стыковки.

Калужский планетарий. Фото © VK / Планетарий музея истории космонавтики в Калуге