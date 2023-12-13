"Тыдыщ-тыдыщ" и "тутух-тутух": Россияне рассказали, что слышат в стуке колёс поездов и какую еду берут с собой

Больше половины россиян минимум раз в год совершают поездки на поездах, и для каждого пассажира стук колёс звучит по-разному. Такие результаты показал опрос, результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Чаще всего россияне в стуке колёс поезда слышат "тыдыщ-тыдыщ", так ответили 26% опрошенных. По 13% улавливают "тутух-тутух" и "тутук-тутук", чуть меньше — 12% — считают, что поезд движется со звуком "тудуф-тудуф". А "чучух-чучух" слышится только 7% опрошенных, поделились специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия".

Чаще всего путешествовать поездом россияне предпочитают во время отпуска (37%). Пятая часть респондентов (22%) выбирает рельсы, чтобы навестить родственников, 15% — для коротких поездок в выходные. Почти каждый десятый респондент (8%) всегда выбирает поезд, потому что считает этот вид транспорта самым удобным.

Самой популярной дорожной едой стали сэндвичи или бутерброды (50%), фрукты (49%), пирожки или булочки (45%), сладости (43%), яйца (38%), лапша или пюре быстрого приготовления (37%) и старая добрая курица (36%). Что касается напитков — большинство опрошенных предпочитают в поезде чай или кофе (77,5%), простую воду (55%), сок или морс (31%) и газировку (26%).