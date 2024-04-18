Полиция Украины показала солдат ВСУ рядом с уничтоженным отелем в Чернигове

Украинская полиция опубликовала видео с последствиями удара ВС РФ по отелю в Чернигове. Помимо эвакуации пострадавших, на кадрах запечатлены несколько бойцов ВСУ, сообщает "Страна.ua".

"Полиция публикует кадры первых минут после прилёта по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные", — заявили в издании.

Напомним, что украинские власти умолчали о солдатах в уничтоженном отеле. Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, якобы объект не использовался в военных целях.