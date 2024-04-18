Священник и снайпер оказались членами банды, которая 20 лет похищала и убивала людей под Белгородом
Мосгорсуд арестовал священника и военного по делу об убийствах 1997–2017 гг.
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Следственный комитет расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются священник Станислав Дементеев и военнослужащий Игорь Селютин из Белгородской области. Им вменяют убийства и похищения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Согласно версии следствия, фигуранты дела входили в организованную преступную группировку из числа жителей Губкинского района Белгородской области. На счету участников ОПГ в том числе заказные убийства, вымогательства и похищения людей, совершённые с 1997 по 2017 год. Дело завели следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР. Ещё одним подозреваемым по нему проходит индивидуальный предприниматель Степан Морозов.
Селютин после начала специальной военной операции служил снайпером в стрелковом взводе по контракту. Его сообщник Станислав Дементеев был клириком Северобайкальской епархии (Бурятия), а в последнее время священник совершал богослужения и требы в храме села Беленихино Белгородской области.
Защита обжаловала их арест, но Мосгорсуд не согласился с доводами адвокатов и оставил Селютина и Дементеева в СИЗО до 6 июня.
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