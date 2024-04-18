Франция стала главным покупателем СПГ из России, увеличив закупки на 75%

Франция стала лидером среди стран Европы по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Российской Федерации в феврале нынешнего года, нарастив объёмы на 75% и потеснив таким образом занимавшую эту позицию прежде Венгрию. Об этом говорит расчёт РИА "Новости", основанный на данных европейской статистики.

Согласно материалу, за второй месяц зимы Франция купила у РФ СПГ на сумму 322,3 миллиона евро, что на 10% больше, чем было в прошлом месяце. Это делает Париж главным импортёром российского газа в Евросоюз, в последний раз такое было в ноябре 2023 года.

Венгрия, покупающая трубопроводный газ, удерживала лидерство по импорту из РФ в декабре 2023 года. Но уже в нынешнем феврале государство снизило импорт на треть — до суммы в 210 миллионов евро и теперь занимает второе место среди стран ЕС, а на третьем — Испания, импортирующая СПГ на 118,3 миллиона евро. Больше всех увеличила покупки российского газа Греция: затраты страны выросли в 7,8 раза и теперь составляют 110,4 миллиона евро. На втором и третьем местах Финляндия и Швеция, которые удвоили закупки и теперь тратят на СПГ из России до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.

В общей сложности в конце зимы Евросоюз закупил российского газа на сумму в 1,1 миллиарда евро, 619,4 миллиона из которых приходятся на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на поставки трубопроводного. Данные Евростата свидетельствуют о том, что европейские государства за прошлый год скупили больше половины СПГ, который экспортирует Российская Федерация.

Газовая отрасль России исторически ориентирована на рынок Европы. В 2023 году объёмы экспорта достигали 150 миллиардов кубометров и даже превышали это значение, но динамика изменилась в 2022 году, когда были уничтожены трубопроводы "Северные потоки", а Российская Федерация стала объектом для западных санкций, что привело к сокращению поставок газа.