Курсант-убийца жуткой улыбкой ответил на 21 год тюрьмы за изнасилование и погребение девушки заживо

Красноярский краевой суд приговорил к 21 году колонии строгого режима бывшего курсанта МЧС Евгения Анисифорова за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Железногорске. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"21 год колонии строгого режима получил Евгений Анисифоров за убийство 16-летней девушки в Железногорске в июле 2022 года. Сегодня Красноярский краевой суд огласил приговор. Прокурор запросил для него 23 года лишения свободы. Помимо основного наказания суд назначил Анисифорову 1,5 года ограничения свободы. Удовлетворён иск родственников погибшей на 3 млн рублей", — рассказали в ведомстве.

В суде убийца был спокоен и слушал приговор с улыбкой. Анисифоров признал вину и помогал расследовать дело, поэтому для него запросили 23 года вместо изначального пожизненного заключения. В последнем слове бывший курсант МЧС извинился перед потерпевшими.

Следствие доказало, что 31 июля 2022 года пьяный курсант на берегу Кантатского водохранилища напал на 16-летнюю незнакомку, вырубил её камнем и изнасиловал. Посчитав, что девушка умерла, он похоронил её заживо под песчано-гравийной смесью. В итоге она погибла от механической асфиксии. А 7 июля 2022 года курсант-убийца на том же пляже напал на 19-летнюю девушку. Он также ударил её камнем по голове. Девушку спасло то, что она не потеряла сознание и смогла убежать от убийцы. Впоследствии она и опознала злоумышленника.