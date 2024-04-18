Маск одним эмодзи отреагировал на нападение банды грабителей на Дурова в США

Обеспечение безопасности на улицах городов Соединённых Штатов — базовое требование к властям и полиции. Такое заявление поддержал в социальной сети X американский бизнесмен Илон Маск после рассказа создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о попытке ограбления в Сан-Франциско, жертвой которого он стал.

Маск поставил эмодзи "100%" под публикацией в X топ-менеджера из Силиконовой долины Гарри Тана, запостившего фрагмент из недавнего интервью с Дуровым, где тот рассказал о том, как его пытались ограбить трое мужчин. Тан заявил, что обеспечение безопасности — базовое требование, выполнением которого должны заниматься власти, и призвал к ответственности полицейскую комиссию и судей за то, во что они превратили Сан-Франциско.