Банду наркодилеров из Волгограда поймали с 65 кг лирики В Волгоградской области задержали 18 наркодилеров с 65 кг запрещённых веществ 18 апреля, 08:58 В Волгоградской области пресечена деятельность банды, продававшей наркотики. Обложка © МВД России

В Волгоградской области силовики пресекли деятельность банды, которая ввозила в Россию наркотические вещества, после чего продавала их оптом и в розницу, в том числе через закладчиков. Об этом сообщает МВД России.

В Волгоградской области пресечена деятельность банды, продававшей наркотики. Обложка © Telegram / Ирина Волк

"Злоумышленники создали криминальную структуру в 2022 году. Они занимались доставкой нелегального товара из сопредельного государства, хранением, пересылкой и продажей запрещённых веществ оптом и в розницу, координировали работу закладчиков", — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Фигурантами дела стали 18 подозреваемых. В ходе обысков у них изъято около 65 килограммов прегабалина (лирики), а на территории Волгоградской области обнаружено 40 тайников-закладок с наркотиками. Возбуждено уголовное дело по факту организации задержанными преступного сообщества, а также по нескольким статьям УК РФ о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемые отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинской области пыталась передать метадон сыну, отбывающему срок в колонии. Женщина придумала для сильнодействующего вещества оригинальную маскировку — финики.

Авторы Татьяна Миссуми