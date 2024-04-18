В Индонезии молния ударила прямо в извергающийся вулкан Руанг

Молнии ударили прямо в извергающийся вулкан Руанг в Индонезии, момент даже попал на камеру. Кадрами завораживающего явления поделились очевидцы в социальных сетях.

Молния ударила в извергающийся вулкан в Индонезии. Видео © X / TomValentinoo

Ночью Руанг изверг огненную лаву, пепел поднялся на высоту трёх километров. Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Власти провинции Северный Сулавеси приняли решение эвакуировать местное население. Около 800 человек близлежащих деревень покинули свои дома.