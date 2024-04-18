В Индонезии молния ударила прямо в извергающийся вулкан Руанг
Молния ударила в извергающийся вулкан в Индонезии. Обложка © X / nextaоб_tv
Молнии ударили прямо в извергающийся вулкан Руанг в Индонезии, момент даже попал на камеру. Кадрами завораживающего явления поделились очевидцы в социальных сетях.
Молния ударила в извергающийся вулкан в Индонезии. Видео © X / TomValentinoo
Ночью Руанг изверг огненную лаву, пепел поднялся на высоту трёх километров. Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Власти провинции Северный Сулавеси приняли решение эвакуировать местное население. Около 800 человек близлежащих деревень покинули свои дома.
Ранее Life.ru писал, что молния попала в Статую Свободы во время недавнего шторма в США. Удар пришёлся на самую высокую точку скульптуры — факел. Момент попал на фото, его запечатлел нью-йоркский фотограф Дэн Мартленд.