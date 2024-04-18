Зеленский заявил, что ВСУ нанесли удар по военному аэродрому России в Джанкое
ВСУ нанесли удар по военному объекту в Джанкое на севере Крыма, целью их атаки был аэродром. Такое заявление Владимир Зеленский опубликовал в личном телеграм-канале.
"Сегодня Вооружённые силы Украины совершили удар по Джанкою, по аэродрому", — сказал он в обращении.
Официальной информации от региональных властей и российского министерства об атаке украинской армии по джанкойскому аэродрому не поступало. При этом глава администрации города Игорь Ивин заявил, что обстановка в Джанкое спокойная.
"В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава Министерства транспорта Крыма сообщил о временном перекрытии участка трассы "Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия" от самого Джанкоя до села Победное. Министр не озвучил причину, по которой были приняты такие меры, однако рано утром местные жители сообщали о взрывах в том районе.
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