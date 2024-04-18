Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 10:02

Зеленский заявил, что ВСУ нанесли удар по военному аэродрому России в Джанкое

ВСУ нанесли удар по военному объекту в Джанкое на севере Крыма, целью их атаки был аэродром. Такое заявление Владимир Зеленский опубликовал в личном телеграм-канале.

"Сегодня Вооружённые силы Украины совершили удар по Джанкою, по аэродрому", сказал он в обращении.

Официальной информации от региональных властей и российского министерства об атаке украинской армии по джанкойскому аэродрому не поступало. При этом глава администрации города Игорь Ивин заявил, что обстановка в Джанкое спокойная.

"В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже", — приводит его слова ТАСС.

ВСУ снова атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС
ВСУ снова атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

Напомним, глава Министерства транспорта Крыма сообщил о временном перекрытии участка трассы "Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия" от самого Джанкоя до села Победное. Министр не озвучил причину, по которой были приняты такие меры, однако рано утром местные жители сообщали о взрывах в том районе.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров