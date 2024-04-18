Зеленский заявил, что ВСУ нанесли удар по военному аэродрому России в Джанкое

ВСУ нанесли удар по военному объекту в Джанкое на севере Крыма, целью их атаки был аэродром. Такое заявление Владимир Зеленский опубликовал в личном телеграм-канале.

"Сегодня Вооружённые силы Украины совершили удар по Джанкою, по аэродрому", — сказал он в обращении.

Официальной информации от региональных властей и российского министерства об атаке украинской армии по джанкойскому аэродрому не поступало. При этом глава администрации города Игорь Ивин заявил, что обстановка в Джанкое спокойная.

"В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже", — приводит его слова ТАСС.