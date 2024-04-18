В Кремле объяснили замечание Путина губернатору за слова об "упёртых" тюменцах
Путин всегда требует от губернаторов корректных выражений в отношении людей
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин даже в закрытых беседах требует от представителей власти корректности, когда речь идёт о людях и их бедах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал его вчерашнее замечание губернатору Тюменской области Александру Моору.
"Он (Путин. — Прим. Life.ru) всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идёт о людях, их бедах, заботах и чаяниях. В этом плане Путин очень требователен", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, накануне, 17 марта, президент России Владимир Путин на совещании по паводковой ситуации сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который сообщил, что из зоны подтопления отказываются эвакуироваться самые "упёртые" жители. Глава государства призвал не говорить так о людях — лучше дать им уверенность, что с их оставленным имуществом всё будет хорошо.