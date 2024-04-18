В Кремле объяснили замечание Путина губернатору за слова об "упёртых" тюменцах

Президент России Владимир Путин даже в закрытых беседах требует от представителей власти корректности, когда речь идёт о людях и их бедах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал его вчерашнее замечание губернатору Тюменской области Александру Моору.

"Он (Путин. — Прим. Life.ru) всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идёт о людях, их бедах, заботах и чаяниях. В этом плане Путин очень требователен", — подчеркнул представитель Кремля.