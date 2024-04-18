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18 апреля, 10:10

Энергодефицит вынудил Украину запросить аварийную помощь из Европы

Украина из-за энергодефицита запросила аварийную помощь из Европы. Об этом сообщила в телеграм-канале компания "Укрэнерго". Дефицит в сетях связан с ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

"Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь энергосистемам европейских стран", — информирует "Укрэнерго".

В компании уточнили, что с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут введены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Для населения ограничения потребления продолжают действовать только в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережливо расходовать электроэнергию, а промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать — при наличии — альтернативные источники питания", — говорится в сообщении компании.

В Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей
В Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей

Ранее стало известно, что несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены российскими ударами. Огонь ведётся с помощью высокоточных ракет и так, чтобы восстановить станции к следующей зиме было попросту невозможно.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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