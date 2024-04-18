Энергодефицит вынудил Украину запросить аварийную помощь из Европы

Украина из-за энергодефицита запросила аварийную помощь из Европы. Об этом сообщила в телеграм-канале компания "Укрэнерго". Дефицит в сетях связан с ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

"Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь энергосистемам европейских стран", — информирует "Укрэнерго".

В компании уточнили, что с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут введены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Для населения ограничения потребления продолжают действовать только в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережливо расходовать электроэнергию, а промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать — при наличии — альтернативные источники питания", — говорится в сообщении компании.