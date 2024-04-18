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18 апреля, 10:29

Песков назвал незаконным арест виллы российского бизнесмена во Франции

Арестовывая собственность граждан России, французские власти подрывают основы собственной правовой системы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения французских журналистов об аресте виллы, принадлежащей российскому бизнесмену.

"Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы", — сказал Песков в беседе с журналистами.

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Ранее Песков заявлял, что Россия не признаёт решения Международного уголовного суда в Гааге и ордеры на арест российских военных. Такой комментарий он дал после новости о выдаче МУС ордеров на командующих Дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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