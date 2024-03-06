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6 марта, 09:14

Кремль напомнил важную деталь после выдачи ордеров МУС на арест российских офицеров

Песков: РФ не признаёт юрисдикцию МУС и его ордеры на арест своих военных

Россия не признаёт решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и, соответственно, ордеры на арест российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не участники Римского статута, поэтому мы не признаем это решение", — дал исчерпывающий ответ представитель Кремля на вопрос о выдаче МУС ордеров на арест командующих Дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест
Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест

А 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МИД России тогда напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей. В Кремле также спокойно отреагировали на данную новость.

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Андрей Бражников
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