Кремль напомнил важную деталь после выдачи ордеров МУС на арест российских офицеров

Россия не признаёт решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и, соответственно, ордеры на арест российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не участники Римского статута, поэтому мы не признаем это решение", — дал исчерпывающий ответ представитель Кремля на вопрос о выдаче МУС ордеров на арест командующих Дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.