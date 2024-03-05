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5 марта, 13:48

Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест

МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и ЧФ России

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Обложка © Минобороны РФ

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Обложка © Минобороны РФ

Международный уголовный суд (МУС) выдал очередные ордера на арест российских граждан в связи со спецоперацией на Украине. В этот раз они выписаны на имя командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова, говорится в пресс-релизе суда.

По утверждению МУС, оба военачальника якобы несут ответственность за военные преступления, совершённые в контексте российской спецоперации на Украине.

А 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ МИД России напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей. В Кремле же спокойно отреагировали на данную новость.

Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина
Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина
Андрей Бражников
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