Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест
МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и ЧФ России
Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Обложка © Минобороны РФ
Международный уголовный суд (МУС) выдал очередные ордера на арест российских граждан в связи со спецоперацией на Украине. В этот раз они выписаны на имя командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова, говорится в пресс-релизе суда.
По утверждению МУС, оба военачальника якобы несут ответственность за военные преступления, совершённые в контексте российской спецоперации на Украине.
А 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ МИД России напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей. В Кремле же спокойно отреагировали на данную новость.