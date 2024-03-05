Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест

Международный уголовный суд (МУС) выдал очередные ордера на арест российских граждан в связи со спецоперацией на Украине. В этот раз они выписаны на имя командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова, говорится в пресс-релизе суда.