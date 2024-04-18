В Москве 9 мая покажут постановку актрисы Меньших, погибшей от обстрела ВСУ в ДНР
В столичном парке Победы 9 мая покажут спектакль "Путь на Берлин" Полины Меньших
Российская актриса и режиссёр Полина Меньших. Обложка © VK / Полина Меньших
9 мая в столичном парке Победы состоится премьера постановки "Путь на Берлин" авторства российской актрисы и режиссёра Полины Меньших, погибшей в Донбассе под обстрелом ВСУ в ноябре 2023 года. Анонс опубликовал телеграм-канал российского журналиста Владимира Соловьёва.
"9 мая в парке Победы состоится премьера спектакля "Путь на Берлин" — это постановка Полины Меньших, которая погибла в прошлом году в Донбассе", — говорится в сообщении.
Напомним, Полина Меньших была убита в Донбассе украинским обстрелом 19 ноября 2023 года. Артистка посетила посёлок Старобешево в ДНР с концертом для военнослужащих ВС РФ в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Очевидцы сообщали, что ВСУ сперва ударили ракетой по машинам волонтёров, а следующей целью атаки стали гримёрка и сцена местного Дома культуры.
Меньших руководила театром "Нежень", занималась постановкой хореографии и отвечала за драматургию, а также срежиссировала и поставила спектакли "Последнее испытание", "Танец — навсегда", "Сон на Ивана Купалу" и прочие. 9 ноября 2023 года, за 10 дней до гибели, ей исполнилось 40 лет.