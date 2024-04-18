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18 апреля, 11:13

В Москве 9 мая покажут постановку актрисы Меньших, погибшей от обстрела ВСУ в ДНР

В столичном парке Победы 9 мая покажут спектакль "Путь на Берлин" Полины Меньших

Российская актриса и режиссёр Полина Меньших. Обложка © VK / Полина Меньших

Российская актриса и режиссёр Полина Меньших. Обложка © VK / Полина Меньших

9 мая в столичном парке Победы состоится премьера постановки "Путь на Берлин" авторства российской актрисы и режиссёра Полины Меньших, погибшей в Донбассе под обстрелом ВСУ в ноябре 2023 года. Анонс опубликовал телеграм-канал российского журналиста Владимира Соловьёва.

"9 мая в парке Победы состоится премьера спектакля "Путь на Берлин" — это постановка Полины Меньших, которая погибла в прошлом году в Донбассе", говорится в сообщении.

Напомним, Полина Меньших была убита в Донбассе украинским обстрелом 19 ноября 2023 года. Артистка посетила посёлок Старобешево в ДНР с концертом для военнослужащих ВС РФ в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Очевидцы сообщали, что ВСУ сперва ударили ракетой по машинам волонтёров, а следующей целью атаки стали гримёрка и сцена местного Дома культуры.

Меньших руководила театром "Нежень", занималась постановкой хореографии и отвечала за драматургию, а также срежиссировала и поставила спектакли "Последнее испытание", "Танец — навсегда", "Сон на Ивана Купалу" и прочие. 9 ноября 2023 года, за 10 дней до гибели, ей исполнилось 40 лет.

Офицер пресс-центра МО Евгений Половодов погиб при обстреле прессы в Луганске
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Юрий Лысенко
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