В Москве 9 мая покажут постановку актрисы Меньших, погибшей от обстрела ВСУ в ДНР

9 мая в столичном парке Победы состоится премьера постановки "Путь на Берлин" авторства российской актрисы и режиссёра Полины Меньших, погибшей в Донбассе под обстрелом ВСУ в ноябре 2023 года. Анонс опубликовал телеграм-канал российского журналиста Владимира Соловьёва.

"9 мая в парке Победы состоится премьера спектакля "Путь на Берлин" — это постановка Полины Меньших, которая погибла в прошлом году в Донбассе", — говорится в сообщении.

Напомним, Полина Меньших была убита в Донбассе украинским обстрелом 19 ноября 2023 года. Артистка посетила посёлок Старобешево в ДНР с концертом для военнослужащих ВС РФ в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Очевидцы сообщали, что ВСУ сперва ударили ракетой по машинам волонтёров, а следующей целью атаки стали гримёрка и сцена местного Дома культуры.